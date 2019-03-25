نيبال تفرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة

فرضت وزارة الداخلية النيبالية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، اليوم الاثنين، معلنة عن إجراءات لإقامة دعاوى قضائية ضد هؤلاء الذين يتحدون قواعد الصحة العامة والسلامة.

وقال أوماكانتا أدهيكاري، وهو متحدث باسم الوزارة، إن الشرطة بإمكانها القبض على هؤلاء الذين لا يرتدون الكمامات في الأماكن العامة. وسوف يتم توجيه اتهامات المخالفين بموجب قانون السيطرة على الأمراض المعدية عقوبتها السجن لما يصل إلى شهر وغرامة مئة روبيه (8ر0 دولارات) أو كلاهما.

وأضاف أدهيكاري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "عدم ارتداء كمامة سوف يتم التعامل معه على أنه جريمة يعاقب عليها القانون".

ويأتي القانون الجديد وسط زيادة تدريجية في عدد الإصابات بكورونا رغم أن البلاد تخضع لإغلاق جزئي.

وفي حين أن بعض الخدمات الأساسية عادت للعمل، فإن الحدود الدولية وحركة الطيران ووسائل النقل العام والمؤسسات التعليمية ودور العرض والحانات مازالت مغلقة حتى 22 يوليو.

وقال أدهيكاري إن القرار يستهدف الأشخاص الذين يتسببون في تهديد للصحة العامة بعدم ارتداء كمامات في الأماكن العامة.

وبلغت الإصابات 15964 حالة والوفيات 35 في نيبال التي لم يكن لديها سوى حالة نشطة واحدة قبل الدخول في الإغلاق في 24 مارس الماضي.