كتائب القسام تقصف مدينة بئر السبع برشقة صاروخية

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الجمعة، أنها قصفت مدينة بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن 5 صواريخ أطلقت من قطاع غزة تجاه بئر السبع، والقبة الحديدية لم تعترض إلا صاروخا واحدا، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة الإخبارية.



وأفادت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أن إصابات وقعت بسبب ذلك القصف.



كان جيش الاحتلال قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، "السيطرة العملياتية" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بعد ساعات من إعلان حماس موافقتها على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل للأسرى، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.



وتبرر إسرائيل اجتياح رفح بزعم أنها "المعقل الأخير لحركة حماس"، رغم تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات كارثية لوجود نحو 1.5 مليون فلسطيني في المدينة، بينهم 1.4 مليون نازح.



ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 113 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.