رحب الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة، لصالح مشروع قرار منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الدولية بأغلبية 143 صوتا مقابل معارضة 9 دول.



وقال خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» مساء الجمعة، إن ضمير العالم أصبح أكثر إيمانا وقناعة بعدالة الحق الفلسطيني بعد 76 عاما من النكبة واغتصاب الأرض الفلسطينية، مؤكدا أن دول العالم بالأغلبية الساحقة تنحاز للحق الفلسطيني.



وتابع:«لا استطيع أن أقول أننا حصلنا على ما نريد.. نحن نراكم خطوة بعد أخرى وما لم يتحقق اليوم سيتحقق غدا»، مشدد أن العالم اليوم أصبح أكثر ضجرا وضيقا بالاحتلال وروايته الكاذبة.



وأشار إلى الولايات المتحدة أصبحت تعيش في عزلة متزايدة على الساحة الدولية، مستنكرًا استمرار الولايات المتحدة في استخدام حق النقض الفيتو ضد القرارات الداعمة للشعب الفلسطيني.



وأوضح أن فلسطين تقدمت بطلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عام 2011 إلا أن مشروع القرار تعثر في الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل عرضه على مجلس الأمن، متابعا: «نحاول من حين لآخر الحصول على قرار من مجلس الأمن.. ولكن لم ننجح بسبب الفيتو الأمريكي».



ولفت «الهباش» إلى زيادة عدد الدول الأعضاء في مجلس الأمن المؤيدة لصالح منح فلسطين حق العضو الكاملة إلى 12دولة حتى اليوم باستثناء الولايات المتحدة.