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حددت نيابة الشيخ زايد، 27 يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة سائق بشركة للنقل الذكي "أوبر"، متهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء أثناء استقلال الفنانة هلا السعيد صحبته السيارة أعلى محور الضبعة.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة ارتكاب فعل فاضح "التبول في طريق عام"، وتوجه المتهم صباح اليوم رفقة دفاعه إلى النيابة لإعلانه بقرار إحالته للمحاكمة وتكليفه بحضور جلسات محاكمته.

وفي 24 مايو الماضي كانت نيابة الشيخ زايد أمرت باخلاء سبيل المتهم بكفالة ألفين جنيه على ذمة القضية.

وكانت أجهزة الأمن ، قد تابعت ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بشأن تضرر الفنانة هلا السعيد من سائق سيارة قامت بطلبها عبر أحد تطبيقات النقل الذكي، لقيامه بارتكاب أفعال خادشة للحياء أثناء استقلالها السيارة صحبته.

وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها سائق - مقيم بالقاهرة، وقرر أنه حال استقلال الشاكية السيارة قيادته قام بالتوقف بجانب الطريق لقضاء حاجته إلا أن السيدة قامت بالنزول من السيارة معتقدة قيامه بالتحرش بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.