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تأجيل محاكمة سيدة قتلت زوجها بمساعدة شقيقه بمنطقة الصف

محمود عبدالسلام
نشر في: الأحد 2 يونيو 2024 - 10:38 م | آخر تحديث: الأحد 2 يونيو 2024 - 10:38 م

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة سيدة لاتهامهما بقتل زوجها بمساعدة شقيقه، بمنطقة الصف في محافظة الجيزة، لجلسة 9 يوليو المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار حسين فاضل، وعضوية المستشارين عبدالرحيم علي ومحمد حسين خطاب، وأمانة السر وائل السيد ومحمد هلال.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 1771 لسنة 2024 جنايات الصف، للمتهمين "أحمد . ص" و"بشاير . ع"، قتلا المجني عليه "كامل" شقيق الأول وزوج الثانية عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقد العزم المصمم على قتله.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين أعدا لذلك الغرض مادة سامة دسته المتهمة الثانية لزوجها المجني عليه بالطعام، وبعد تناوله ما أن خارت قواه وظهرت عليه علامات الإعياء استتبعا ذلك بتطويق عنقه بقطعة الماشية قام بجذب طرفيها بكامل قواهما قاصدين من ذلك قتله، فأحدثت إصابته التي أودت بحياته.

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