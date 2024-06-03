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قال محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، إنه أفضل لاعب في مركز صانع الألعاب بالدوري المصري خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أفشة في تصريحات تليفزيونية: « 95% من المشجعين في مصر لا تفهم ما يحدث داخل الملعب، واختيار رجل المباراة في مباريات الدوري (كارثة) لأنه يتجاهل اللاعب الذي يقاتل داخل الملعب ويختار من يفعل حركات تعجب الجماهير».

وتابع: « لايوجد لاعب أفضل مني في مركز صانع الألعاب داخل مصر، وأدائي ثابت دائما والحقيقة إنني كنت أفضل لاعب في نهائي كأس مصر».

وأتم: «خلال 10 دقائق فقط سجلت هدفا وصنعت هدفا وقادت الأهلي للتتويج بكأس مصر، ولكن جائزة رجل المباراة ذهبت لإمام عاشور، والمهم إنها لم تذهب للفريق المنافس».