قال محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، إنه أفضل لاعب في مركز صانع الألعاب بالدوري المصري خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أفشة في تصريحات تليفزيونية: « 95% من المشجعين في مصر لا تفهم ما يحدث داخل الملعب، واختيار رجل المباراة في مباريات الدوري (كارثة) لأنه يتجاهل اللاعب الذي يقاتل داخل الملعب ويختار من يفعل حركات تعجب الجماهير».
وتابع: « لايوجد لاعب أفضل مني في مركز صانع الألعاب داخل مصر، وأدائي ثابت دائما والحقيقة إنني كنت أفضل لاعب في نهائي كأس مصر».
وأتم: «خلال 10 دقائق فقط سجلت هدفا وصنعت هدفا وقادت الأهلي للتتويج بكأس مصر، ولكن جائزة رجل المباراة ذهبت لإمام عاشور، والمهم إنها لم تذهب للفريق المنافس».