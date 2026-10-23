البيت الأبيض: روسيا وأوكرانيا توافقان على السماح للمدنيين بمغادرة منطقة تمزقتها الحرب

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، اتفاق روسيا وأوكرانيا على السماح بإيصال المساعدات إلى مدينة أوليشكي الأوكرانية، وإعداد ممر لإجلاء المدنيين منها، في وقت اشتكت فيه كييف من أن خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" الحيوية لم تُستأنف بعد.

ومن المقرر أن يبدأ هذا الترتيب الإنساني في 29 أكتوبر، وفقا لبيان البيت الأبيض، الذي نسب الفضل في التوصل إلى الاتفاق إلى السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، لدورها في التوسط لإبرامه، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت السيدة الأمريكية الأولى في بيان: "سيحصل السكان الراغبون في الإجلاء على الدعم اللازم وتوفير وسائل النقل إلى الوجهة التي يختارونها من خلال ترتيبات منسقة. وأتوقع أن يرغب بعضهم في الذهاب إلى روسيا، وآخرون إلى أوكرانيا."

ولم تؤكد الحكومة الأوكرانية هذا الإعلان على الفور.