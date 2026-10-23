الدب المزعج يحصد جائزة نجمة الجونة الخضراء

منح مهرجان الجونة السينمائي، في دورته التاسعة، جائزة نجمة الجونة الخضراء، وقيمتها 10 آلاف دولار أمريكي، لفيلم «الدب المزعج» (Nuisance Bear)، من إخراج جابرييلا أوسيو فاندن وجاك وايزمان، وإنتاج ميكال كود وتيدي ليفر وويل ميلز، وهو إنتاج كندي أمريكي.

وشارك الفيلم في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ويتناول علاقة دب قطبي بعالم البشر، في ظل تداخل مسارات الهجرة القديمة مع الحياة المعاصرة، بعدما يُوصَف الحيوان المفترس بأنه مصدر إزعاج.

وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان صندانس السينمائي، حيث فاز بجائزة لجنة التحكيم.