 الدب المزعج يحصد جائزة نجمة الجونة الخضراء - بوابة الشروق
الجمعة 23 أكتوبر 2026 10:40 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد اعتراض نادي الزمالك على التحكيم في القمة الـ133 ؟

النتـائـج تصويت

الدب المزعج يحصد جائزة نجمة الجونة الخضراء


نشر في: الجمعة 23 أكتوبر 2026 - 10:25 م | آخر تحديث: الجمعة 23 أكتوبر 2026 - 10:25 م

منح مهرجان الجونة السينمائي، في دورته التاسعة، جائزة نجمة الجونة الخضراء، وقيمتها 10 آلاف دولار أمريكي، لفيلم «الدب المزعج» (Nuisance Bear)، من إخراج جابرييلا أوسيو فاندن وجاك وايزمان، وإنتاج ميكال كود وتيدي ليفر وويل ميلز، وهو إنتاج كندي أمريكي.

وشارك الفيلم في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ويتناول علاقة دب قطبي بعالم البشر، في ظل تداخل مسارات الهجرة القديمة مع الحياة المعاصرة، بعدما يُوصَف الحيوان المفترس بأنه مصدر إزعاج.

وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان صندانس السينمائي، حيث فاز بجائزة لجنة التحكيم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك