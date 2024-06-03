حريق كبير إثر سقوط صواريخ في الجولان المحتل ومقتل مدنيين جنوب لبنان

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بسقوط 4 صواريخ في مناطق غير مأهولة بمحيط مستوطنة كتسرين جنوب الجولان السوري المحتل، وسط تصعيد تشهده جبهة جنوب لبنان منذ صباح اليوم.

وأعلن مجلس الجولان الإقليمي أنه نتيجة سقوط عدد من الصواريخ في كتسرين اندلعت عدة حرائق في المنطقة.

من جهة أخرى، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بانفجار طائرتين مسيرتين في نهاريا وعكا ولم يتمكن الجيش الإسرائيلي من اعتراضهما.

هذا وأعلن حزب الله أنه استهدف موقع حدب يارون وانتشارا لجنود الجيش الإسرائيلي بمحيطه، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

وأعلن صباحا في بيان، أنه "شن هجوما جويا بسرب من المسيرات الإنقضاضية على مقر كتيبة ‏الجمع الحربي في ثكنة يردن في الجولان المحتل، حيث استهدفت رادار القبة الحديدية فيها وأماكن ‏استقرار وتموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة، مما أدى إلى تدمير الرادار وتعطيله ‏وإيقاع الضباط والجنود بين قتيلٍ وجريح".‏

بدورها، ذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن بلدة عيتا الشعب تعرضت لقصف إسرائيلي عنيف، وقالت مصادر إعلامية إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدة كفرشوبا جنوب لبنان، فيما أفادت قناة "المنار" التابعة لحزب الله عن مقتل مدنيين باستهداف الطيران الحربي الإسرائيلي لبلدة حولا.