كشف محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، حقيقة وجود خلافات بينه وبين مدربه السويسري مارسيل كولر خلال الفترة الماضية.

وقال أفشة في تصريحات تليفزيونية: «أشعر بالحزن عندما يخالف شخص ما وعده لي، وكولر قالي عندما أنفذ تعليماته سأشارك بشكل أساسي، وهذا لم يحدث حتى الآن».

وأضاف: «كولر أكثر مدرب تطورت معه لأنني مميز في النواحي الهجومية، ولكنه طور من قدراتي الدفاعية بنسبة تتخطى الـ 60 %، وهو أخبرنا أن اللاعب الذي سيعود من الإصابة لن يشارك بشكل مباشر ومن سيتدرب جيدًا سيشارك، وهذا لم يحدث».

وتابع: «أنا ملتزم وبخوض التدريبات (وهو جاي عليا)، ولا أجد المردود الذي استحقه، ولا أعرف إذا كان هناك عقوبة أم لا، وهناك شائعات خرجت إنني رفضت التمرين ورحلت عن النادي وهذا لم يحدث نهائيًا».

وواصل أفشة: «أنا أحترم نفسي قبل أي شيء، لم تحدث مشكلة بيني وبين كولر نهائيا بل هو نقاش بكل احترام وأدب ولم يبلغني أحد بأي عقوبة أو غرامة».

وبسؤاله عن أفضل مدرب تدرب معه خلال مسيرته، قال: «إيهاب جلال وحسام البدري وموسيماني بكل تأكيد، وموسيماني كان يميل لـ 15 لاعبا ويستبعد بقية اللاعبين في الفريق من حساباته».

وأتم: «لا يوجد مدرب مثل فايلر ولم أرٍ مثله منذ انضمامي للأهلي، شخصيته رائعة وكرته ممتعة وتدريبه ممتع أيضًا، وتستمع بالتعامل معه وكنت حزينا لرحيله، ولكن نحترم ظروفه الخاصة».