الوفد: تقليل الاستيراد يدعم الصناعة المحلية والارتقاء بالجودة ضروري

أكد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أن توجه الحكومة نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد في محتلف المجالات سيؤثر بشكل إيجابي على دعم التصنيع المحلي.

وقال قوطة، في بيان اليوم، إنه لابد من وضع ضوابط واشتراطات محددة للمنتجات التي سيطبق عليها هذا التوجه وأولها أن يكون له بديل يتم تصنيعه وإنتاجه محليا حتى لا تحدث أزمة في توفير هذا المنتج بالسوق المصري.

وأضاف رئيس لجنة التجارة والصناعة بالحزب، أن هذا التوجه سيؤدي إلى تخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج بما ينعكس بدوره على توفير العملة الصعبة وذلك من خلال الاعتماد على الصناعة المحلية.

وأشار إلى أن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد أبرزت أهمية الاعتماد على النفس لتوفير متطلبات الدولة من احتياجات مواطنيها المختلفة، وهذا ظهر جليا في أزمة توفير الكمامات والمستلزمات الوقائية وأجهزة التنفس الصناعي والمستلزمات الطبية.

وطالب قوطة، بضرورة التوسع في الصناعات والمنتجات التي تعتمد مصر على استيرادها من الخارج مع مراعاة أن تكون بنفس الجودة للمنتجات المستوردة لتوفير البديل محلي الصنع بذات الجودة العالمية.