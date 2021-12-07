«بريتش أيروايز» تعين مدير تشغيل جديد في ظل فوضى حركة السفر

عينت شركة الطيران البريطانية "بريتش أيروايز" مدير تشغيل منافستها الهولندية "كيه.إل.إم"، في إطار محاولاتها لتحقيق استقرار خدماتها بعد أن ألغت مئات الرحلات خلال الأيام الماضية بسبب نقص الموظفين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن رين دي كروت سيغادر "كيه.إل.إم" يوم 15 يوليو الحالي، بحسب الشركة التابعة لمجموعة "أير فرانس-كيه.إل.إم" في بيان اليوم الأربعاء، مضيفة أنها قد بدأت البحث عن خليفة له.

وسينضم دي جورت إلى بريتش أيروايز في أكتوبر المقبل ليحل محل مدير التشغيل الحالي جاسون ماهوني.

وأعلنت بريتش أيروايز التابعة لمجموعة آي.أيه.جي الدولية للطيران في وقت سابق إلغاء 800 رحلة لتجنب إلغاء الرحلات في آخر لحظة ليصل إجمالي عدد الرحلات التي ألغتها الشركة إلى حوالي 9 آلاف رحلة، بعد أن خففت الحكومة البريطانية شروط استخدام حقوق الإقلاع والهبوط في أغلب مطارات بريطانيا وطالبت الشركات بإلغاء الرحلات مقدما كلما لزم الأمر.

في الوقت نفسه، وافق عمال شركة بريتش أيروايز في مطار هيثرو لندن على تنظيم إضراب عن العمل بسبب الخلاف مع الإدارة بشأن الأجور، ليضاف شبح إضراب جديد إلى قائمة الإضرابات التي تجتاح شركات الطيران عبر أوروبا، بما يهدد بحالة فوضى في حركة السفر خلال الصيف الحالي.

وقالت نقابتا جي.إم.بي ويونايت العماليتان إن المئات من العاملين في مطار هيثرو لصالح بريتش أيروايز وافقوا على الإضراب خلال ذروة موسم العطلات، بعد رفض الشركة إعادة الخصم الذي فرضته على الأجور بنسبة 10% أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد.