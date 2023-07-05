قال جمال الغندور الحكم الدولي السابق، إن هدف الأهلي في شباك الإسماعيلي الذي سجله الجنوب إفريقي بيرسي تاو، صحيح تماما، ولا يوجد فيه أي تسلل مطلقًا.

وأضاف الغندور في تصريحات تليفزيونية: "لا يوجد ركلة جزاء للنادي الإسماعيلي، التحام رامي ربيعة مع مهاجم الدراويش كان طبيعيا، ولا يوجد أي مخالفة داخل منطقة الجزاء".

وتابع: "هدف الإسماعيلي لمحمد حسن غير صحيح، الكرة لمست يد اللاعب، الزاوية التي عرضها الفار في هدف الإسماعيلي خادعة".

وواصل: "الحكام لا يعيشون في أفضل حالاتهم، ولا يوجد استقرار في ظل عدم تقاضيهم مستحقاتهم المالية، ومن الصعب تقييم الحكام أو محاسبتهم على أي أخطاء في الوقت الحالي".

وأتم: "لست معترضا على شخص فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، لكن أنا أبلغته إنني ضد هذه التجربة، التقيت معه مرة واحدة، وأخبرته بأنني رافض لفكرة وجود خبير أجنبي في رئاسة اللجنة".