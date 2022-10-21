 تعاونيات الإسكان تبدأ حجز وتقديم طلبات مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة - بوابة الشروق
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تعاونيات الإسكان تبدأ حجز وتقديم طلبات مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

محمد علاء
نشر في: الخميس 6 يوليه 2023 - 2:07 م | آخر تحديث: الخميس 6 يوليه 2023 - 2:07 م

أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، برئاسة اللواء مهندس وليد البارودي، عن بدء حجز وتقديم الطلبات لمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة من ٤ إلى ١٣ يوليو الحالي.

وأوضحت هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أنه كان مقررا طرح كراسات الشروط للبيع، بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر، في الفترة من ١٢ إلى ٢٦ يونيو الماضي، لكن تقرر مدها ١٠ أيام إضافية عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، نظرا للأقبال "الكثيف" على شراء تلك الكراسات.

وأشارت الهيئة، في بيان اليوم، إلى تطبيق خصم ٢٠٪ للعملاء الذين سددوا قيمة الوحدة كاملة (نظام الكاش) مع اختيار وحدته السكنية دون الدخول في القرعة.


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