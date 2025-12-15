قائد الجيش البريطاني: على الأمة بأكملها أن تتأهب في ظل التهديد الروسي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حذر قائد الجيش البريطاني ريتشارد نايتون، من أن التهديدات التي تواجهها المملكة المتحدة تتطلب "تأهب الأمة بأكملها" لضمان استمرار عمل البلاد في حال اندلاع أزمة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن نايتون سيقول إن الوضع "أكثر خطورة مما شهدته خلال مسيرتي" وذلك أثناء حديثه بشأن توجه على نطاق المجتمع" من أجل "الدفاع والردع".

كما سيدعو "الأشخاص الذين لا يعملون كجنود أو بحارة أو طيارين لاستثمار مهاراتهم- والأموال" لبناء قدرة البلاد على الصمود.

ومن المتوقع أن يقول نايتون في خطاب أمام المعهد الملكي للخدمات الوطنية "روسي" اليوم الاثنين: "قواتنا المسلحة في حاجة لأن تكون مستعدة للقتال والفوز- لذلك فإن الاستعداد يمثل أولوية".

وسيحذر نايتون من أن القيادة الروسية أوضحت رغبتها في "تحدي وتقييد وتقسيم وفي النهاية تدمير حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وحول التهديدات التي تواجهها بريطانيا، سيقول "الوضع أكثر خطرا مما شهدت طوال مسيرتي، والرد يتطلب أكثر من مجرد تعزيز قواتنا المسلحة".

كما سوف يتضمن خطابه أن "العهد الجديد للدفاع لا يعني فقط تأهب جيشنا وحكومتنا- مثلما نفعل حاليا- ولكن يعني تأهب أمتنا بالكامل".