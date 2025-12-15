محادثات أوكرانيا تستمر في برلين

من المقرر أن تستمر الجهود من أجل وقف محتمل لإطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا اليوم الاثنين، في برلين.

والمقترحات المحددة المطروحة حاليا على الطاولة ليست معروفة بشكل علني.

ويبدو أن الإدارة الأمريكية أقرت في البداية على الأقل بفرص إحراز تقدم في المفاوضات في برلين، حيث جعلت إرسال وفد إلى ألمانيا مشروط بمثل تلك التوقعات. ووصل الوفد الأمريكي أمس الأحد.

ومن المتوقع أن يجري المستشار الألماني فريدريك ميرتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثات اقتصادية ألمانية أوكرانية عصر اليوم الاثنين.

ودعا ميرتس القادة الأوروبيين إلى المستشارية في برلين لمناقشة وضع المحادثات الأوكرانية مساء اليوم.

ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المحادثات على مستوى المستشارين بين الممثلين الأمريكيين والأوكرانيين ستستمر وبأي شكل اليوم الاثنين.