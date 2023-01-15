لبنان: لازارو يؤكد وجوب حفظ الاستقرار على طول الخط الأزرق واحترام القرار 1701

شدّد القائد العام للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفل" الجنرال أرولدو لازارو، على وجوب الحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق واحترام القرار1701، وذلك خلال اجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

واجتمع الرئيس ميقاتي، عصر اليوم الخميس، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا، ووفد من قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان - اليونيفيل بقيادة لازارو في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي للرئيس ميقاتي.

وتم البحث "في الوضع في الجنوب في ضوء التطورات الأخيرة".

من جهته أكد رئيس الحكومة "التزام لبنان القرار 1701"، داعيا "الأمم المتحدة إلى العمل على وقف الخروق الإسرائيلية، التي بلغت 18 خرقا في الفترة الأخيرة للخط الأزرق".

وكانت المدفعية الإسرائيلية قد استهدفت بعد ظهر اليوم الخميس، خراج بلدة كفرشوبا ومزرعة حلتا جنوب لبنان، بعد إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية جنوباً باتجاه إسرائيل.

يذكر أن الخط الأزرق رسم في العام 2000 من قبل الأمم المتحدة ومن خلال لجنتين منفصلتين الأولى لبنانية - أممية والثانية إسرائيلية – أممية، ليشكل أداة للتحقق من خروج إسرائيل من الأرض اللبنانية.

ويتطابق الخط الأزرق مع خط الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين في قسم كبير منه وتوجد فوارق في عدد من الأماكن، لذلك تحفّظ لبنان على هذا الخط في هذه الأماكن.