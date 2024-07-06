إيران تغلق صناديق الاقتراع في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة وتبدأ فرز الأصوات

أغلقت إيران، السبت، صناديق الاقتراع في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الـ14 وبدأت عملية فرز الأصوات، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية.

وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة الانتخابات المركزية التابعة لوزارة الداخلية محسن إسلامي، في مؤتمر صحفي: «انتهى الوقت الزمني القانوني لعملية الاقتراع في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في دورتها الرابعة عشر»، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضاف: «سيسمح للناخبين الموجودين في مراكز الاقتراع بالتصويت في الانتخابات، وقد بدأت أيضا عملية فرز الأصوات في مراكز الاقتراع التي لا يوجد فيها ناخبون».

وأشار إلى أنه مع عملية فرز الأصوات بالمراكز التي لا يوجد فيها ناخبون سيتم الإعلان عن النتائج تدريجيا، لافتا إلى أن جميع الناخبين المتواجدين في مراكز الاقتراع سيسمح لهم بالتصويت حتى مع انتهاء الفترة القانونية للتصويت.

ونوه إسلامي بأنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية مع ساعات الصباح الأولى وعلى دفعات.

بدوره، أوضح عضو الهيئة التنفيذية للانتخابات الرئاسية الإيرانية في وزارة الداخلية علي رضا سليمي، أن عدد المصوتين في الجولة الثانية للانتخابات يوم الجمعة، تجاوز 30 مليون شخص ما يعني اقتراب نسبة المشاركة من 50%.

وأمس الجمعة، تنافس في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية مرشحان اثنان، هما الإصلاحي مسعود بزشكيان والمحافظ سعيد جليلي.