سقوط مصابين مع شن روسيا هجمات ليلية بمسيرات على أوكرانيا

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هاجم الجيش الروسي أوكرانيا مرة أخرى بمسيرات خلال الليل.

وصرح حاكم منطقة كييف ميكولا كالاشنيك على منصة تليجرام في وقت مبكر من اليوم الأحد، بأن "مستوطنة مسالمة" تعرضت لهجوم في منطقة فيشجورود.

وقال كالاشنيك إن رجلا/35 عاما/ أصيب بشظايا في ظهره وذراعيه وساقيه، بينما عانت امرأة/79 عاما/ ورجل /75 عاما/ من "ردود فعل حادة للإجهاد".

كما تضررت عمارتان متعددتا الطوابق ومرائب وسيارات. وقال كالاشنيك إن مستودعا اشتعلت فيه النيران وتضررت منازل خاصة ومبان خارجية.

كما تم الإبلاغ عن عدة هجمات في مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا.

وأفاد عمدة خاركيف إيهور تيريخوف بوقوع انفجارات على تليجرام. ووفقا للحاكم العسكري أوليه سينيهوبوف، اندلعت حرائق في عدة أحياء من المدينة. وأصيبت امرأة تبلغ من العمر 46 عاما وطفلة رضيعة.

وقال إيفان فيدوروف، الحاكم العسكري للمنطقة في جنوب شرق أوكرانيا، إن زابوريجيا تعرضت أيضا لهجوم بمسيرات قتالية. وأفاد فيدوروف على تليجرام بتضرر مؤسسة خاصة ومزرعة ومستودعات. واندلعت عدة حرائق ولكن لم يتم الإبلاغ عن إصابات على الفور.

كما وردت تقارير عن إطلاق نار بالمسيرات وانفجارات من مدينة ميكولايف جنوبي البلاد.

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

وتتصدى أوكرانيا للغزو الروسي واسع النطاق والمستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.