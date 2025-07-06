استشهاد فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهد فلسطينيان اليوم الأحد، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية عسكرية في قرية سالم قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وفق ما أفادت مصادر فلسطينية.

وقال أحمد جبريل، المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، في بيان إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على شابين خلال اقتحام القرية في ساعات الفجر الأولى، ما أسفر عن استشهادهما.

وأوضح أن جثمان أحدهما ما زال محتجزا لدى الجيش الإسرائيلي.

وبحسب شهود عيان، حاصرت القوات الإسرائيلية منزلا في القرية واندلعت اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين وشبان، استمرت لعدة ساعات.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقا فوريا بشأن العملية أو سقوط قتلى خلالها.

وتشهد الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 تصعيدا متواصلا، مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي مداهمات شبه يومية في أنحاء متفرقة من الأراضي الفلسطينية.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد أكثر من 890 فلسطينيا في الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بدء التصعيد.