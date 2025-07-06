9 مرشحين يتقدمون بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بكفر الشيخ حتى الآن

تلقت لجنة طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، بمحكمة كفر الشيخ، اليوم الأحد وأمس السبت، أوراق ترشح 9 مرشحين لخوض ماراثون الانتخابات مع بداية الساعات الأولى لتلقي طلبات الترشح.

ومن بين أبرز المتقدمين في اليوم الأول، مرشحو حزب مستقبل وطن، وهم وليد زيتون، والمهندس سامي سعد الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور إبراهيم عيسى، مرشح حزب حماة الوطن.

وطالب المستشار شفيق الجنك، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ أعضاء اللجنة، بضرورة الالتزام بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن تلقي طلبات الترشح وعدم الخروج عن تلك التعليمات.

جدير بالذكر أن عملية تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية سوف تستمر إلى يوم الخميس، الموافق 10 يوليو الحالي، تحت إشراف المستشار شفيق الجنك رئيس المحكمة، والمستشار محمد حسان، نائب رئيس المحكمة، فيما تستقبل لجان تلقي طلبات الترشح بالمحكمة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وذلك وسط إجراءات أمنية شديدة لتأمين لجان تلقي طلبات الترشيح.