حفتر يدعو الشركات اليونانية إلى المساهمة في المشاريع التنموية بليبيا

وجه قائد القيادة العامة العسكرية في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر، الدعوة للشركات اليونانية إلى المساهمة في المشاريع التنموية في ليبيا، مشددًا على أهمية تعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال حفتر في بنغازي، اليوم الأحد، وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس، والوفد المرافق له، وفق بيان لمكتب إعلام القيادة العامة نشره في صفحته على فيسبوك,

وقال البيان إن اللقاء جرى خلاله التباحث حول سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين ليبيا واليونان، وخاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأضاف أن وزير الخارجية اليوناني، أعرب خلال اللقاء عن تقديره لدور المشير حفتر في ترسيخ الأمن والاستقرار في ليبيا، وما تشهده المدن والقرى الليبية من نهضة عمرانية متسارعة.

وتابع البيان أن حفتر وجه الدعوة إلى الشركات اليونانية المتخصصة في مجالات الإعمار والبنية التحتية للمساهمة في تنفيذ المشاريع التنموية التي تشهدها مختلف المدن والمناطق الليبية.

وقبيل الزيارة، أعلن وزير الخارجية اليوناني أنه سيناقش مع المشير حفتر في بنغازي قضيتي ترسيم الحدود البحرية والهجرة، لا سيما مع عزم مجلس النواب المصادقة على الاتفاق البحري مع تركيا الذي تعارضه اليونان، وزيادة تدفقات الهجرة من سواحل شرق ليبيا إلى الجزر اليونانية في البحر المتوسط.

كانت حكومة الوحدة الوطنية في غرب ليبيا و الحكومة الموازية المكلفة من مجلس النواب الليبي في شرق ليبيا قد أعربتا عن استنكارهما لقيام اليونان بمنح تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق بحرية متنازع عليها مع ليبيا.