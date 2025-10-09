وزارة الدفاع التركية: مناورات ذئب البحر ماضية على قدم وساق

• المناورات تنفذها قيادة القوات البحرية في جميع البحار المحيطة بتركيا..

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، أن مناورات "ذئب البحر-1" لعام 2025، ماضية على قدم وساق.

وقالت الوزارة في تدوينة عبر منصة "إن سوسيال" التركية (Nsosyal)، إن "المناورات التي تهدف لتعزيز الكفاءة العملياتية وقابلية العمل المشترك ورفع مستوى الجاهزية إلى أقصى حد للقوات البحرية، ماضية على قدم وساق".

والاثنين، أعلنت وزارة الدفاع التركية انطلاق المناورات التي تنفذها قيادة القوات البحرية في جميع البحار المحيطة بالبلاد، وبمشاركة 92 سفينة و66 طائرة.

وأشارت إلى أن مناورات "ذئب البحر-1" تهدف إلى تقييم فعالية مقر قيادة القوات البحرية والقيادات التابعة لها في توجيه وإدارة العمليات، وإلى تطوير قدرات التحليل والاستشراف واتخاذ القرار لعناصر المقر والوحدات المشاركة في بيئة متعددة التهديدات، إلى جانب اختبار أساليب قابلية العمل المشترك مع قيادات القوات الأخرى.