قطر تحصد 3 جوائز ضمن جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون الخليجي

حصدت دولة قطر ثلاث جوائز ضمن جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون الخليجي 2025 وذلك في حفل أقيم ضمن أعمال اجتماعات اللجان الوزارية للبريد والاتصالات والحكومة الرقمية لدول المجلس والتي عقدت في الكويت اليوم الأربعاء.

وحصلت قطر على هذه الجوائز تقديرا لتميز مبادراتها الحكومية في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الذكية وتتويجا لجهود الجهات الحكومية في تنفيذ مشاريع رقمية رائدة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وفي هذا الإطار، توجت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية بجائزة المشروع المتميز في فئة بناء الكفاءات الحكومية عن مشروعها "أكاديمية قطر الرقمية"، وذلك تقديرا لجهودها في تعزيز الوعي بالتقنيات الحديثة وتمكين مختلف فئات المجتمع من المشاركة في المبادرات الرقمية الوطنية.

كما نالت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في قطر جائزة المشروع المتميز في فئة أفضل مبادرة للشمولية الرقمية عن مشروع "تطبيق رقمنة لغة الإشارة (سكون).

وفاز المجلس الوطني للتخطيط بالمركز الأول في فئة أفضل مبادرة للبيانات المفتوحة عن مشروع "منصة قطر للبيانات المفتوحة".