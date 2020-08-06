الفلبين تسجل 3561 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 3561 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 119 ألفا و460 حالة.

وقالت وزارة الصحة إن حالات الوفاة بالفيروس ارتفعت إلى 2150 حالة.

يذكر أنه تم إعادة فرض إجراءات إغلاق أكثر صرامة أمس الأول الثلاثاء على أكثر من 27 مليون شخص في الفلبين، بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ الشهر الماضي، مما دفع العاملين بمجال الصحة إلى تحذير البلاد من خسارتها المعركة ضد كوفيد- 19.

وجرى تعليق عمل وسائل النقل العام والمكاتب الخاصة والحكومية والخدمات التجارية الأخرى مجددا في العاصمة مانيلا والأقاليم الأربعة المحيطة وهي بولاكان وكافيت ولاجونا وريزال.