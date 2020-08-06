طائرة إمدادات طبية مقدمة من الأمم المتحدة تصل بيروت

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن عشرين طنا من الإمدادات المقدمة من الأمم المتحدة لمعالجة المصابين جراء الانفجار الهائل الذي ضرب بيروت وصلت العاصمة اللبنانية.

وأوصلت طائرة شحنة منظمة الصحة العالمية التي تغطي ألف برنامج لعلاج الصدمة وألف عملية جراحية.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إنها سوف توزع الإمدادات على المستشفيات عبر لبنان التي استقبلت مرضى من بيروت في الوقت الذي لم تعد فيه ثلاثة مستشفيات عاملة وتضرر مستشفيان جزئيا جراء الانفجار.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان: "المرونة الأسطورية للشعب اللبناني نادرا ما اختُبرت بهذه الحدة"، مشيرة إلى أن الانفجار الكيميائي الذي وقع يوم أمس الثلاثاء جاء في ظل وجود اضطرابات مدنية وأزمة اقتصادية وجائحة كوفيد-19 والعبء الواقع على البلاد جراء استقبال نحو 900 ألف لاجئ سوري.