ماكرون يغرد بالعربية: لبنان ليس وحيدا

بالتزامن مع زياته إلى لبنان، جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعمه للبنان بعد الانفجار الذي شهدته العاصمة بيروت.

وكتب «ماكرون»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الخميس، باللغة العربية: «لبنان ليس وحيدًا».

واندلع حريق كبير، أمس الأول الثلاثاء، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي.

وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 137 شهيدًا ونحو 5 آلاف جريح حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.