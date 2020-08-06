مدارس ليتوانيا تفتح أبوابها مجددا ابتداء من الشهر المقبل

أعلن مسؤولون اليوم الخميس أن المدارس في ليتوانيا سوف تفتح أبوابها في الأول من أيلول/سبتمبر المقبل، حيث سوف يتم استئناف التعليم في الفصول ، بعد أن كان عبر شبكة الانترنت بسبب تفشي فيروس كورونا.



وقال وزير التعليم الجيرداس مونكيفسيوس في مؤتمر صحفي " العام الدراسي سوف يبدأ في الفصول مثل المعتاد".



يذكر أنه عقب إغلاق المدارس خلال العام الدراسي الماضي بسبب فيروس كورونا، سوف يتم الآن استئناف الدروس في الفصول بصورة اعتيادية مجددا بدون تطبيق سياسة ارتداء الكمامات إجباريا.



ومع ذلك قال الوزير إن المدارس يمكن أن تفرض قاعدة ارتداء الكمامات في حال تجاوزت حالات الاصابة المحلية 16 حالة بين كل 100 ألف مواطن. وفي حال تسجيل أكثر من 25 حالة بين كل 100 ألف مواطن، يمكن للمدارس أن تتحول للتعليم عبر الانترنت مجددا.



وأضاف الوزير: "في الوقت الحالي، لا تنطبق هذه المعايير على أي منطقة، ولا يوجد سبب للاعتقاد أن الوضع سوف يتغير".



وقد سجلت ليتوانيا، البالغ عدد سكانها 3 مليون نسمة، 2171 حالة إصابة بفيروس كورونا و81 حالة وفاة.



وكانت الحكومة قد أعادت فرض قيود صارمة عقب ارتفاع جديد في حالات الاصابة، حيث أصبح ارتداء الكمامات إلزاميا في الأماكن العامة ووسائل النقل العام ابتداء من الأول من آب/أغسطس الجاري.