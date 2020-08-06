أوس أوس يعلن مواعيد مسرحية «صباحية مباركة»

أعلن الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، مواعيد عرض مسرحيته الجديدة "صباحية مباركة".

وكتب أوس أوس، عبر حسابه على إنستجرام "أنه ابتداءا من اليوم الخميس، وكل خميس وجمعة وسبت من كل أسبوع، تعرض المسرحية في الساعة ٨ مساءً على مسرح أحد الفنادق المطلة على النيل".

المسرحية من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي وإخراج أشرف عبد الباقى وبطولة علي ربيع وحسام داغر وأحمد سلطان وسليمان عيد.