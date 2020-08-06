 أوس أوس يعلن مواعيد مسرحية «صباحية مباركة» - بوابة الشروق
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أوس أوس يعلن مواعيد مسرحية «صباحية مباركة»

أوس أوس
أوس أوس

نشر في: الخميس 6 أغسطس 2020 - 11:29 م | آخر تحديث: الخميس 6 أغسطس 2020 - 11:29 م

أعلن الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، مواعيد عرض مسرحيته الجديدة "صباحية مباركة".

وكتب أوس أوس، عبر حسابه على إنستجرام "أنه ابتداءا من اليوم الخميس، وكل خميس وجمعة وسبت من كل أسبوع، تعرض المسرحية في الساعة ٨ مساءً على مسرح أحد الفنادق المطلة على النيل".

المسرحية من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي وإخراج أشرف عبد الباقى وبطولة علي ربيع وحسام داغر وأحمد سلطان وسليمان عيد.

 

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