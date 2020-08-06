أوس أوس يعلن مواعيد مسرحية «صباحية مباركة»

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أعلن الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، مواعيد عرض مسرحيته الجديدة "صباحية مباركة".
وكتب أوس أوس، عبر حسابه على إنستجرام "أنه ابتداءا من اليوم الخميس، وكل خميس وجمعة وسبت من كل أسبوع، تعرض المسرحية في الساعة ٨ مساءً على مسرح أحد الفنادق المطلة على النيل".
المسرحية من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي وإخراج أشرف عبد الباقى وبطولة علي ربيع وحسام داغر وأحمد سلطان وسليمان عيد.
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ابتداءا من النهارده الخميس ٦-٨ وكل خميس وجمعه وسبت من كل اسبوع الساعه ٨مساءا علي مسرح جراند نايل تاور (جراند حياه ) 🎪 #اوس_اوس #علي_ربيع انتاج : شركة ورك شوب @workshopegypt اخراج : ا/ اشرف عبدالباقي @ashrafabdilbaky للحجز والاستعلام ادخلوا علي موقع Tickets Marche https://www.ticketsmarche.com/sabaheya-mubarka-ya-arees-play_se_2229.html
A post shared by Mohammed Usama Osos (@osossssssss) on Aug 6, 2020 at 11:59am PDT
ابتداءا من النهارده الخميس ٦-٨ وكل خميس وجمعه وسبت من كل اسبوع الساعه ٨مساءا علي مسرح جراند نايل تاور (جراند حياه ) 🎪 #اوس_اوس #علي_ربيع انتاج : شركة ورك شوب @workshopegypt اخراج : ا/ اشرف عبدالباقي @ashrafabdilbaky للحجز والاستعلام ادخلوا علي موقع Tickets Marche https://www.ticketsmarche.com/sabaheya-mubarka-ya-arees-play_se_2229.html
A post shared by Mohammed Usama Osos (@osossssssss) on Aug 6, 2020 at 11:59am PDT