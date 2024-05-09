ألمانيا تطلب أسلحة ومعدات لجيشها بقيمة 23 مليار يورو

طلبت ألمانيا أسلحة ومعدات بقيمة 23 مليار يورو (7ر24 مليار دولار) لقواتها المسلحة خلال زيارة قام بها وزير الدفاع بوريس بيستوريوس إلى الولايات المتحدة.

وقال بيستوريوس الأربعاء في مدينة فيلادلفيا ، خلال جولة في مصنع للطائرات المروحية تابع لشركة بوينج الأمريكية ، إن هناك ما مجموعه حوالي 380 عقدا مع شركات دفاع أمريكية.

ويتم هناك إنتاج مروحية النقل الثقيل "سي إتش 47 – تشينوك"، التي طلبت ألمانيا 60 منها في أحدث طراز "بلوك 2".

وبعد الزيارة، قال بيستوريوس إن الشركة أكدت أنه لا توجد مخاطر على التسليم المخطط له بحلول عام 2027. وبذلك تكون ألمانيا قادرة على الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها لحلف شمال الأطلسي والمنصوص عليها في خطتها الدفاعية.

وأكد بيستوريوس مجددا أن ألمانيا تريد شراء المزيد من المنتجات المتوفرة بالفعل في السوق لجيشها، مما يعني أنها يمكن أن تتجنب عقود التطوير الطويلة والمكلفة.

وأضاف: "بفضل التحول في المشتريات، وهذا مثال على ذلك، سنكون قادرين على معالجة العديد من هذه المشاريع المتسارعة في المستقبل".

وأكد وزير الدفاع الألماني مجددا أن هناك حاجة إلى مزيد من الأموال لتحديث الجيش الألماني بمجرد أن يتم صرف موارد صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو (107 مليار دولار) تم ترتيبه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكان بيستوريوس قال إنه لا ينبغي لآلية كبح الديون أن تقيد النفقات المخصصة للدفاع في بلاده.

جاء ذلك التصريح للوزير الألماني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الأربعاء على هامش زيارة لمدينة نيويورك الأمريكية وذلك في مستهل جولة تشمل الولايات المتحدة وكندا يجري بيستوريوس خلالها محادثات حول السياسية العسكرية.

وطالب الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي باستثناء النفقات الخاصة بالجيش وأجزاء من تدابير الاستعداد للأزمات، من آلية كبح الديون.

وقال بيستوريوس إن "كبح الديون سيظل قائما، لكن النفقات على الدفاع والحماية المدنية لن تُحتسب ضمنه"، مشيرا إلى أن وزارته أعدت فتوى قانونية بهذا الخصوص.

يذكر أنه في عام 2028، سيكون قد تم صرف موارد الصندوق الخاص الذي تم إنشاؤه للجيش بقيمة 100 مليار يورو بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، غير أن بيستوريوس يسعى إلى إدخال زيادات ملحوظة على ميزانية الدفاع العادية لأنه يرى أنه بدون ذلك سيكون هناك خطر "وقف التسلح".

وأضاف بيستوريوس الذي أبلغ زميله وزير المالية كريستيان ليندنر عن حاجته إلى هذه الزيادات:" لن تكون هناك إجابة سهلة على السؤال حول مصدر الأموال الكثيرة التي نحتاج إليها من أجل سد الفجوة".

واستطرد بيستوريوس: "نتحدث عن حاجة إضافية بقيمة تتراوح بين 5ر6 و 7 مليار يورو للعام القادم. ستستمر الحاجة المتزايدة في السنوات اللاحقة أيضًا، لأن الصندوق الخاص سيكون مرتبطا بالتزامات تعاقدية اعتبارا من نهاية هذا العام، وبالتالي سيتم استنفاده. علينا أن نكون صادقين: ابتداءً من عام 2028، ستكون هناك حاجة ضخمة لإدخال زيادة ملحوظة بقيمة تتألف من رقمين من مليارات اليورو".

يذكر أن بيستوريوس يستند في حجته إلى الدستور الذي ينص على كل من قاعدة كبح الديون والقدرة الدفاعية للقوات المسلحة الألمانية، وطالب الوزير بعدم تعارض التكليفات المختلفة المنصوص عليها في الدستور، وقال:" إذا كان لكبح الديون مرتبة دستورية، فإن حق المواطنين على الدولة أن تحميهم، يتمتع بمرتبة دستورية أكبر. فالدفاع تكليف دستوري، وهذا يشمل تشكيل القوات المسلحة للدفاع ما يعني ابتداء أن له نفس مرتبة كبح الديون. ولا يمكنك القول إن هذا الحق في الأمن، باعتباره حقاً أساسياً، يجب تأخيره ليأتي بعد كبح الديون".