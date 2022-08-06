ليفربول يستهل الموسم الجديد من البريميرليج بقيادة صلاح أمام فولهام

تتواصل اليوم، السبت، منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» -موسم 2022-2023، بـ6 مباريات قوية، يفتتحها ليفربول في الواحدة والنصف ظهرًا عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على العائد مؤخرًا للدوري الممتاز، فريق فولهام، على ملعب كرافين كوتاج.

فيما تقام 4 مباريات في تمام الساعة الرابعة عصرًا، حيث يلتقي توتنهام هوتسبير مع ساوثهامبتون على ملعب وايت هارت لين، فيما يدشن نوتنجهام فورست ظهوره في البريميرليج بعد غياب طويل، في مواجهة نيوكاسل يونايتد على ملعب سانت جيمس بارك، ويحل وولفرهامبتون ضيفًا على ليدز يونايتد في ملعب إيلاند رود، كما يواجه أستون فيلا مستضيفه ملعب بورنموث على ملعب فيتاليتي.

وتختتم مباريات اليوم في السادسة والنصف مساءً بمواجهة قوية تجمع تشيلسي مع إيفرتون على ملعب الأخر، جوديسون بارك.

في أولى مباريات اليوم، يحل ليفربول ضيفا على فولهام العائد إلى الدرجة الممتازة، بعد موسم واحد بالدرجة الأولى.

واستهلت كتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب الموسم بتوجيه رسالة إلى مانشستر سيتي بأنها جاهزة لانتزاع اللقب هذا الموسم، من خلال فوز منطقي 3 - 1 في كأس الدرع الخيرية.

ليفربول، الذي يضم محمد صلاح، خسر جهود مهاجمه السنغالي ساديو ماني أفضل لاعب في إفريقيا هذا العام والمنتقل إلى بايرن ميونيخ الألماني، إلا أنه في المقابل ضم المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز الذي تألق في صفوف بنفيكا البرتغالي في الموسمين الأخيرين بتسجيله 32 هدفا في 57 مباراة.

وكان نونيز افتتح رصيده في صفوف ليفربول بشكل لافت عندما سجل رباعية في مرمى لايبزيج في مباراة ودية انتهت لصالح فريقه 5 - 0، قبل أن يسجل هدف الاطمئنان 3 - 1 في مرمى سيتي في الدرع الخيرية.

وفي لقاء آخر اليوم، يلتقي توتنهام المتجدد، بقيادة المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي مع ساوثهامبتون، بينما يستضيف نيوكاسل يونايتد، الفريق الوافد الجديد على الممتاز نوتنجهام فورست، ويلعب ليدز يونايتد مع ولفرهامبتون، وبورنموث مع أستون فيلا.

وفي أقوى مباريات اليوم، يحل تشيلسي، ثالث الموسم الماضي، ضيفا على إيفرتون في مباراة تجمع فريقين لديهما الكثير من الأسباب للتخوف من الموسم الجديد.

ولم تسر الأمور كما يشتهي المالك الجديد لتشيلسي رجل الأعمال الأميركي تود بوهلي في سوق الانتقالات، حيث اشتكى مدربه الألماني توماس توخيل من البرنامج المنهك لفريقه في جولته الأميركية، حيث سقط بقوة أمام جاره اللندني آرسنال برباعية نظيفة، ومن عدم إتمام صفقات كبرى حتى الآن ما يجعل فريقه «غير جاهز» بحسب قوله.

وخسر تشيلسي جهود مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو الذي عاد إلى صفوفه مطلع الموسم الحالي من دون أن يكون فعالا أمام المرمى، فأعاره إلى فريقه السابق إنتر الإيطالي، ولا يثق توخيل أيضا بمواطنه المهاجم الآخر تيمو فيرنر وقد يتخلى عنه أيضا إلى فريقه السابق لايبزيج الألماني في ظل تقارير صحافية أشارت إلى إمكانية التعاقد مع مهاجم برشلونة الجابوني بيير إيميريك أوباميانج.

وتعاقد تشيلسي حتى الآن مع الجناح الإنجليزي الدولي رحيم سترلينج من مانشستر سيتي، وقلب الدفاع السنغالي كاليدو كوليبالي من نابولي.

أما إيفرتون الذي يشرف عليه أسطورة وسط تشيلسي السابق فرنك لامبارد، فيستهل الموسم من دون مهاجمه البرازيلي ريشارليسون المنتقل إلى توتنهام، في حين ذكرت تقارير أن مهاجمه الآخر دومينيك كالفرت لوين سيغيب أيضا لفترة خمسة أسابيع بداعي الإصابة.

وكان إيفرتون عانى كثيرا الموسم الماضي للبقاء ضمن أندية النخبة، منهياً الموسم في المركز السادس عشر.