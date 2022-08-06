تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن بورسعيد، من كشف غموض مقتل سيدة داخل مسكنها ببورسعيد.



والبداية بتلقي قسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد، بلاغا من (شخص- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الجنوب) أنه لدى توجهه لزيارة والدته بالشقة سكنها الكائنة بدائرة القسم، وقيامه بالطرق على الباب لم تستجب فقام بفتح الباب بمفتاح خاص كان بحوزته، فعثر على جُثتها وبها إصابات بالوجه وسلامة منافذ الشقة وعدم وجود (هاتفها المحمول، ومشغولات ذهبية "كانت ترتديها").



أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن وراء ارتكاب الواقعة (نجل شقيق المتوفاة "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة الزهور).



وبتقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطه. وبحوزته (مبلغ مالي، وبعض المشغولات الذهبية المستولى عليها).



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأرشد عن (الهاتف المحمول، وباقي المشغولات الذهبية).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.