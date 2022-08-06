أسطورة ليفربول ينتقد إدارة يونايتد بسبب طريقتهم مع رونالدو

يستمر الحديث هذه الفترة حول مستقبل اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، والذي يرغب في الرحيل عن صفوف ناديه هذا الصيف.

وفي واحدة من أكبر أحداث الانتقالات الصيفية ، كان رونالدو يحاول الخروج من مانشستر يونايتد ، ويريد المهاجم الأسطوري المشاركة في دوري أبطال أوروبا ، وهو أمر لا يمكن أن يقدمه يونايتد حاليًا بعد أسوأ موسم له في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

غادر رونالدو أولد ترافورد قبل انتهاء مباراة مانشستر يونايتد الودية ضد رايو فاليكانو بعد استبداله في وقت التوقف.

ومن المتوقع أن يلعب دورًا في المباراة الافتتاحية لمانشستر يونايتد ضد برايتون بعد إصابة أنتوني مارسيال.

وانتقد أسطورة ليفربول جرايم سونيس أسلوب تعامل مانشستر يونايتد مع الموقف ، وكشف عما سيفعله مع رونالدو.

وقال في تصريحاته :"نعلم جميعًا كيف تسير اللعبة ، كان وكلاءه وخورخي مينديز يتحدثون إلى الأندية ويسألون هل يمكنهم تحمل تكاليفه".

تابع :"لا أعتقد أنه خرج من أحد أطرافه وقال إنه يريد المغادرة دون أن يحدث شيء في الأبواب المغلقة".

واصل:"من وجهة نظر يونايتد ، يحاول الاحتفاظ به. هناك حجة للقول إنه أعظم لاعب على الإطلاق كرة القدم وإحصائياته وطول عمره تشير إلى ذلك".

أكمل :"كنت سأحتفظ به. إنه لا يسجل أهدافًا ضد الفرق الكبيرة، والمباراة تمرره قليلاً ويلعب في عرض منطقة الجزاء، لكنه يسجل الأهداف بالفعل".

واصل :"نعلم جميعًا مدى أهمية الأهداف خصوصًا عندما لا يمكنك اللعب بشكل جيد ، ولكن إذا كان لديك لاعب يسجل هدفًا ، فهذا يجعلك تبدو كفريق مختلف تمامًا".

واختتم حديثه :"الأهداف هي كل شيء وهي أصعب مهمة في كرة القدم. سأبذل قصارى جهدي للحفاظ عليه".