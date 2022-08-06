 بلينكن يدعو في اتصالين هاتفيين زعيمي أرمينيا وأذربيجان إلى الحوار لحل أزمة نجورنو كاراباخ - بوابة الشروق
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بلينكن يدعو في اتصالين هاتفيين زعيمي أرمينيا وأذربيجان إلى الحوار لحل أزمة نجورنو كاراباخ

د ب أ
نشر في: السبت 6 أغسطس 2022 - 9:26 ص | آخر تحديث: السبت 6 أغسطس 2022 - 9:26 ص
في أعقاب تجدد الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان، بسبب منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها قبل أيام، دعا وزير الخارجية الأمريكي آنتوني بلينكن زعيمي البلدين إلى السعي إلى "حوار مباشر" لحل النزاع.

وأجرى بلينكن، اتصالين هاتفيين منفصلين برئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، ورئيس أذربيجان إلهام علييف يوم الجمعة، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس.

وقال برايس في بيان إن بلينكن "حث على الحوار المباشر بين أرمينيا وأذربيجان لحل القضايا المرتبطة بـ أو الناتجة عن الصراع الخاص بناجورنو كاراباخ".

وطمأن بلينكن باشينيان أن الولايات المتحدة "تراقب الموقف في وحول نانجورنو كاراباخ عن كثب"، بينما دعا إلى "خفض التصعيد" خلال اتصاله مع علييف.

وقد أعلن الجانبان عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة عدد آخر  إثر تجدد الاشتباكات يوم الأربعاء الماضي.

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