مصرع شخصين وإصابة ثالث في مشاجرة على قطعة أرض بالأقصر

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب ثالث، بطلقات نارية، إثر نشوب مشاجرة للخلاف على قطعة أرض زراعية بقرية الدير بدائرة مركز إسنا بالأقصر.

التفاصيل تعود إلى تلقي اللواء هشام عبدالغفار، مدير أمن الأقصر، إخطارا من مركز شرطة اسنا، بناء على إشارة من غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية، مما أسفر عن مصرع اثنين وإصابة آخر بقرية الدير.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وفرضت كردون أمنى بالقرية، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى إسنا التخصصي، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وجاري إخطار النيابة بالواقعة للتحقيق.