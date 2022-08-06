الجهاد الإسلامي: أطلقنا 60 صاروخا على إسرائيل منذ صباح اليوم

قال الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن 60 صاروخا أطلقت على إسرائيل منذ صباح اليوم السبت، ذاكرة أن الصواريخ أطلقت تجاه مطار بن جوريون الدولي وأشدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت.

وقالت الحركة في بيان "لقد شننا حملة على العدوان الإسرائيلي ومقاتلو الجهاد الاسلامي مستعدون لمواصلة الحرب"، وفقا لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 12 شهيدا فلسطينيا بينهم القيادي البارز في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تيسير الجعبري والطفلة آلاء قدوم، فضلا عن 84 مصابا.

وبدأ التوتر الحالي، الاثنين الماضي، عقب اعتقال إسرائيل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسّام السعدي في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت إسرائيل، الثلاثاء الماضي، عن مجموعة من الإجراءات ضد قطاع غزة، كإغلاق المعابر التي تربطها مع القطاع، خشية من رد حركة الجهاد على اعتقال السعدي. كما فرضت قيودا على تحركات المستوطنين الإسرائيليين في محيط غزة.