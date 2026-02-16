رئيس الوزراء السوداني: نرحب بالمبادرات الداعمة للسلام ومنفتحون على الحلول السلمية

قال رئيس مجلس الوزراء السوداني كامل إدريس، أن مشاركة وفد السودان في مؤتمر ميونيخ للأمن جاءت «قوية وفاعلة وذات طابع استراتيجي»، مشيراً إلى أن الوفد شارك في الفعالية الخاصة بالسودان ونجح في عرض موقف البلاد وتوضيح الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع.

وأضاف إدريس، في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم الدولي صباح اليوم عقب عودته من ميونيخ، أن الوفد أجرى عدداً من اللقاءات الإعلامية والثنائية مع شخصيات من مختلف دول العالم، لافتاً إلى أن تلك اللقاءات أسهمت في تعزيز التفهم الدولي لقضية السودان وكسب دعم واسع للموقف الوطني.

وأشاد رئيس الوزراء بما وصفه بالتعاون الثلاثي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، مؤكداً أهمية الترتيبات المشتركة في دعم جهود الاستقرار في السودان.

وجدد إدريس ترحيب الحكومة بكل المبادرات والأفكار الداعمة للسلام، مؤكداً أن السودان منفتح على الحلول السلمية، وأن تحقيق السلام يتطلب المثابرة والعمل المشترك.

وأشار إلى أن الرسالة التي حملها الوفد للعالم تمثلت في التأكيد على وحدة الشعب والجيش، معرباً عن أمله في أن يكون العام الحالي عام سلام وتنمية، وأن يستعيد السودان موقعه المتقدم بين الدول.

وتستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإرسال المسودة النهائية لآلية أممية مقترحة لمراقبة هدنة إنسانية في السودان إلى طرفي الصراع، وفق ما كشف المستشار الخاص للرئيس الأمريكي لشئون الشرق الأوسط وأفريقيا، مسعد بولس.

وقال بولس، خلال جلسة حول السودان في مؤتمر ميونيخ للأمن، إن الرئيس ترامب عازم على «إنهاء الحرب في السودان، ووضع حدٍّ لمعاناة السودانيين الذين يعيشون أكبر كارثة إنسانية اليوم».

واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إثر خلافات حول دمج الأخيرة في القوات المسلحة، وبدأ القتال في العاصمة الخرطوم وامتد إلى أنحاء مختلفة في البلاد.

وفي غضون أشهر، سيطرت قوات الدعم السريع على مدن ومواقع إستراتيجية، وتفاقمت الأزمة الإنسانية وازدادت المجازر المرتكبة بحق المدنيين.

ومع استمرار المعارك، أعلن الجيش السوداني في مارس 2025 استعادة العاصمة الخرطوم ومنشآت مهمة بما في ذلك القصر الجمهوري.