مجلس عمداء جامعة جنوب الوادي يناقش مشروع بناء سجل مهاري إلكتروني للطلاب

ناقش مجلس عمداء جامعة جنوب الوادي، برئاسة الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، وحضور الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء كليات الجامعة، اليوم الأحد، مشروع بناء سجل مهاري إلكتروني لطلاب جامعة جنوب الوادي، تحت شعار: "خريجي جنوب الوادي متميزون بمهارات حياتية وأكاديمية".

وأكد الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، أن المشروع يهدف إلى بناء سجل مهاري إلكتروني لطلاب جامعة جنوب الوادي، بحيث يستطيع الطالب أن يسجل عليه جميع الإنجازات والتدريبات والأنشطة غير الأكاديمية التي شارك فيها، والجوائز التي حصل عليها أثناء دراسته بالجامعة، من خلال صلاحية دخول معينة على النظام الإلكتروني.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة تحدد في نهاية الفترة الدراسية التدريبات والأنشطة والجوائز التي يمكن أن تعتمد لديها بناء على معايير محددة، وتمنح الخريج شهادة غير أكاديمية بهذا السجل المهاري، والشهادة الأكاديمية العادية، وبالتالي تزيد فرص توظيف خريجي جامعة جنوب الوادي من حيث حصولهم على شهادات إضافية معتمدة من الجامعة خلاف خريجي بقية الجامعات، ويشجع هذا النظام الطلاب على تنمية مهاراتهم الذاتية؛ لحصولهم على هذه الشهادة الإضافية.