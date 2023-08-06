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أرسنال بالقوة الضاربة في مواجهة مانشستر سيتي في كأس الدرع

محمد عاطف
نشر في: الأحد 6 أغسطس 2023 - 5:17 م | آخر تحديث: الأحد 6 أغسطس 2023 - 5:17 م

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيل الذي سيخوض مواجهة مانشستر سيتي مساء اليوم الأحد، في بطولة كأس الدرع الخيرية.

ويواجه فريق مانشستر سيتي نظيره أرسنال على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، في السادسة من مساء اليوم الأحد، في بطولة كأس الدرع الخيرية.

وجاء تشكيل أرسنال لمواجهة اليوم كما يلي :

الحارس: آرون رامسديل.

الدفاع: يوريان تيمبر - جابرييل - ويليام ساليبا - بن وايت.

خط الوسط: توماس بارتي - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا - كاي هافيرتز - جابرييل مارتينيلي.


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