سيمون بايلز تتوج ببطولة الولايات المتحدة الكلاسيكية

عادت النجمة سيمون بايلز، أنجح لاعبة جمباز في تاريخ الولايات المتحدة، إلى المنافسات بقوة بعد غياب عامين وتوجت ببطولة الولايات المتحدة الكلاسيكية في شيكاغو.

وكانت بايلز (26 عاما) قد ابتعدت على المنافسات منذ أولمبياد طوكيو 2020، التي أعلنت خلالها الانسحاب من معظم المسابقات، بسبب مشكلات نفسية ومخاوف صحية، معتبرة أنها كانت تعاني من فقدان التوازن خلال دورانها في الهواء.

وبعدما كانت مرشحة بقوة للفوز بالذهب في طوكيو، أحرزت فقط فضية الفرق والبرونزية في عارضة التوازن.

وبعد غياب 732 يوما عن المنافسات، قررت بايلز المتوجة بـ7 ميداليات أولمبية منها 4 ذهبيات، العودة عبر بطولة الولايات المتحدة الكلاسيكية، التي تألقت فيها وفازت بواقع 59 ألف نقطة/ متقدمة بـ5 آلاف ميزة على ليان وونج التي حلت ثانية.

وقال بايلز في تصريحات لشبكة (إن بي سي) عقب البطولة، إنها أصبحت "تؤمن أكثر قليلا" بنفسها بعد عودتها للفوز بعد عامين من الغياب، ركزت خلالهما على صحتها العقلية بمساعدة العلاج النفسي.

وقال بايلز المتوجة بـ25 ميدالية في بطولة العالم، بينها 19 ذهبية "شعرت بالرضا حقا، خصوصا بعد ما حدث في السنوات القليلة الماضية. تأثرت بكل الدعم الذي أظهروه لي باللافتات وبأنهم ما زالوا يؤمنون بي.. عدت وفعلت ما أريد، أنا سعيدة جدا بذلك".

وأضافت "هذه المرة أفعل ذلك لنفسي، لقد عملت كثيرا على نفسي، والآن أؤمن أكثر بنفسي".

ولم تؤكد بايلز بعد ما إذا كانت على استعداد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، لكنها اعتبرت أن الأمور "تسير على المسار الصحيح".