الزعيم الكوري الشمالي يتفقد مصانع الأسلحة الكبرى في بلاده

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بجولة تفقدية استمرت ثلاثة أيام لمصانع الأسلحة الكبرى في بلاده، بما في ذلك تلك التي تنتج قذائف من عيار كبير لراجمات الصواريخ ومحركات صواريخ كروز الاستراتيجية، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الجولة التفقدية التي اختتمت يوم السبت جاءت بعد أسبوع من حضور كيم عرضا عسكريا ضخما بمناسبة الذكرى السبعين لهدنة الحرب الكورية في 27 يوليو وجرى استعراض صواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وقام كيم بزيارة المصانع "للتعرف على تنفيذ الهدف الأساسي لسياسة الحزب بشأن صناعة الذخائر" ووضع أهداف جديدة يتعين تنفيذها، مثل تحديث الأسلحة، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.