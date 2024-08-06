مجموعة السبع تدعو للامتناع عن الاستمرار في دوامة العنف الانتقامي بالشرق الأوسط

أعرب وزراء خارجية مجموعة السبع وهي كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، اليوم، عن القلق العميق إزاء تصاعد مستوى التوتر في الشرق الأوسط الذي يهدد بإشعال صراع أوسع نطاقًا في المنطقة.

وأضاف الوزراء، في بيان: نحث جميع الأطراف المعنية مرة أخرى على الامتناع عن الاستمرار في دوامة العنف الانتقامي المدمرة الحالية، وخفض التوترات والانخراط بشكل بناء في وقف التصعيد.

وتابع البيان: لن تستفيد أي دولة أو شعب من أي تصعيد إضافي في الشرق الأوسط.

ويأتي هذا فيما رفعت إسرائيل حالة التأهب، وتترقب منذ أيام ردود فعل انتقامية من إيران "وحزب الله" اللبناني وحركة حماس على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية في طهران الأربعاء الماضي، والقيادي العسكري البارز بـ"حزب الله" فؤاد شكر في بيروت الثلاثاء الماضي.

وبينما تبنّت تل أبيب اغتيال شكر، تلتزم الصمت حيال اغتيال هنية، وإن ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مسئولية تل أبيب عن قصف مقر إقامة هنية خلال زيارته طهران.