وزير الخارجية اللبناني يحذر من توسع رقعة الحرب في المنطقة: يجب وقف التصعيد

قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، إن «التصعيد الإسرائيلي الأخير في المنطقة يقيد الجهود والاتصالات التي تبذلها مصر، ويضرب بعرض الحائط مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لوقف إطلاق النار، وقرار مجلس الأمن رقم 2735 الذي تبنى هذه المبادرة».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري في العاصمة الإدارية الجديدة، عرضته «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أن «التصعيد يعكس نية إسرائيل بإطالة أمد الحرب وتوسيع رقعة الصراع»، مشددًا على أهمية وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، من أجل حماية المنطقة كلها من اشتعال حرب إقليمية.

وأشار إلى أن «توسع رقعة الحرب أصبح جديا، في حال لم يتحرك المجتمع الدولي والدول المعنية بشكل فوري وفاعل لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل».

وأعرب عن أمله في استمرار مصر في لعب دورها التاريخي عربيًا وإسلاميًا، باعتبارها دولة محورية قادرة على لعب دورا قياديا بالمنطقة.

ودعا إلى أهمية ترجمة المساعي والجهود المصرية لرؤية متكاملة وعادلة لحل القضية الفلسطينية، معربا عن رغبته في اغتنام الزيارة للتحذير من خطورة سياسة إسرائيل التهجيرية ومحاولاتها لضرب وكالة الأونروا.