اتحاد الكرة لنجوم المنتخب: كنتم على قدر المسؤولية وننتظر منكم البرونزية

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وجه المركز الإعلامي لاتحاد الكرة، اليوم الخميس، رسالة مقتضبة للاعبي المنتخب الأولمبي بعد الخسارة أمام فرنسا بنتيجة 3-1، ضمن الدور نصف النهائي بأولمبياد باريس 2024.

الحساب الرسمي لاتحاد الكرة على منصات السوشيال ميديا، كتب رسالة لنجوم المنتخب الأولمبي جاءت:"شكرا لكم كنتم على قدر المسئولية.. ننتظر منكم الأفضل في مباراة البرونزية".

وينتظر منتخب مصر مواجهة مرتقبة أمام المغرب، على الميدالية البرونزية، باللقاء المقرر اقامته يوم الخميس المقبل.

وتقام المباراة النهائية لأولمبياد باريس بين إسبانيا وفرنسا، مساء يوم الجمعة المقبلة للمنافسة على الميدالية الذهبية.