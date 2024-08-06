 نيويورك تايمز: إيران تطلب أسلحة نوعية من روسيا استعدادا للحرب مع إسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نيويورك تايمز: إيران تطلب أسلحة نوعية من روسيا استعدادا للحرب مع إسرائيل

وكالات
نشر في: الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 9:56 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 9:56 ص

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلاً عن مسئولين إيرانيين، إن طهران طلبت من روسيا أنظمة دفاع جوي متطورة استعدادا لحرب محتملة مع إسرائيل.

وقال المسئولون إن روسيا بدأت فعلا تسليم إيران أجهزة رادار متقدمة ومعدات دفاع جوي.

وفي وقت سابق أمس الاثنين، وصل الأمين العام لمجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو إلى طهران لإجراء محادثات مع كبار المسئولين الإيرانيين.

وتأتي الزيارة في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية قبل أيام في العاصمة الإيرانية طهران.

وعززت إسرائيل -التي لم تعلن رسميا مسئوليتها عن اغتيال هنية- حالة التأهب لدى قواتها وبمرافقها الحيوية إلى أقصى درجة تحسبا لرد من إيران.

وتصاعدت التوقعات بأن تشن إيران ضرباتها الانتقامية ضد إسرائيل في الساعات المقبلة ردا على اغتيال هنية.

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