طيران الاحتلال يخرق جدار الصوت في سماء بيروت تزامنا مع كلمة مرتقبة لحسن نصر الله

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خرق طيران الاحتلال الإسرائيلي، عصر الثلاثاء، جدار الصوت على علو منخفض في سماء بيروت.

جاء ذلك تزامنًا مع بدء حزب الله حفل تأبين لقائد عملياته في جنوب لبنان فؤاد شكر، بعد أسبوع من اغتياله بضربة اسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وسط كلمة مرتقبة للأمين العام للحزب حسن نصر اللهز

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بسماع دوي ضخم تردد صداه بقوة في بيروت ومحيطها جراء خرق الطيران الإسرائيلي جدار الصوت على علو منخفض على دفعتين، ما أثار حالة من الرعب.

وتزامن جدار الصوت مع بدء حزب الله حفل تأبين لشكر، يتحدث خلاله الأمين العام للحزب حسن نصرالله.