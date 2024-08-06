ماذا فعلت درونز حزب الله اللبناني في الجليل الأعلى؟

رصدت وسائل إعلام إسرائيلية حوادث طرق وحرائق جراء هجوم لطائرات بدون طيار "الدرونز" الذي نفذه حزب الله اللبناني واستهدف الجليل الغربي.

وطالب رئيس بلدية كريات شمونة في شمال إسرائيل بتوجيه ضربة استباقية لإيران حيث أن 9 ملايين مستوطن بحالة هلع وتحت التهديد، وفقا لشبكة الجزيرة الإخبارية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن "حزب الله" مهاجمة عدة مواقع عسكرية شمال إسرائيل، أحدها في عكا، مؤكدا تحقيق إصابات في صفوف الجنود، بينما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إنه رصد خرق عدة مسيرات من لبنان وتم اعتراض إحداها، بينما سقطت أخرى جنوب مستوطنة نهاريا، وأسفرت عن قتيل وعدة إصابات، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

من جهتها، قالت صحيفة إسرائيل اليوم إن طائرة درون انفجرت داخل معسكر للجيش في الخليج بين حيفا وعكا، وأضافت أن الدخان تصاعد من المعسكر.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن هناك معلومات أولية بوقوع إصابات خطيرة ومتوسطة في انفجار درون بالجليل الغربي. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حوادث طرق وحرائق وقعت جراء هجوم الدرونز على الجليل الغربي، بينما أفادت القناة الـ 13 الإسرائيلية بأن تعليمات صدرت لسكان شمال هضبة الجولان السورية المحتلة بالبقاء في الملاجئ "حتى إشعار آخر".

وتأتي تلك التطورات في وقت رفعت فيه إسرائيل حالة التأهب، وتترقب منذ أيام ردود فعل انتقامية من إيران "وحزب الله" اللبناني وحركة حماس على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في طهران الأربعاء الماضي، والقيادي العسكري البارز بـ"حزب الله" فؤاد شكر في بيروت الثلاثاء الماضي.

وبينما تبنّت تل أبيب اغتيال شكر، تلتزم الصمت حيال اغتيال هنية، وإن ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مسئولية تل أبيب عن قصف مقر إقامة هنية خلال زيارته طهران.

وهدد مسئولون إسرائيليون، مرارا، بشن حرب واسعة على لبنان، في حال توجيه "حزب الله" ضربة قوية إلى إسرائيل، ردا على اغتيالها قيادات في الحزب.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، يتبادل حزب الله و فصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا، خلفّ مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.