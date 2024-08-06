ألبوم مكانك لعمرو دياب يتصدر الأفضل في أنغامي خلال نصف عام 2024

تصدر ألبوم النجم الكبير عمرو دياب "مكانك" قائمة الأفضل في منصة "أنغامي" خلال نصف عام 2024.

وطرح عمرو دياب ألبوم "مكانك" بالتزامن مع احتفالات رأس السنة 2024، ومنذ ذلك الوقت تتصدر أغاني الألبوم قوائم الاستماع بالعديد من الدول العربية عبر تطبيق "أنغامي" ليتواجد حاليا في قائمة المنصة للأفضل خلال نصف العام الحالي.

في سياق متصل، أعلنت إدارة مهرجان العلمين، نفاذ الدفعة الثانية من تذاكر حفل عمرو دياب، المحدد لها يوم الجمعة 9 أغسطس الجاري، وتم طرح دفعة ثالثة من التذاكر للجماهير مقسمة إلى 4 فئات.

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان عبر فيسبوك، صورة بوستر حفل عمرو دياب، وعلقت عليه قائلة: "لكل محبي الهضبة! الصيف يعني حفلة عمرو دياب في الساحل، بنفكركم ان المرحلة الثانية من التذاكر خلصت".

وأضافت الصفحة: "متفوتش الفرصة والحق احجز تذكرتك دلوقتي، علشان تغني مع الهضبة في مهرجان العلمين الجديدة".

يذكر أن الفنان عمرو دياب قد طرح مؤخرا ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة"، وهي من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم.