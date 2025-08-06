الكرملين: لقاء بوتين وويتكوف بشأن أوكرانيا كان مفيدا وبناء

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن أوكرانيا، الأربعاء، كان مفيدا وبناءً.

جاء ذلك على لسان مستشار الكرملين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف، خلال لقائه مع عدد من الصحفيين بالعاصمة موسكو.

وقال أوشاكوف بهذا الصدد: "اللقاء كان مفيداً وبناءً، أرسلنا بعض الإشارات بشأن أوكرانيا وتلقينا إشارات ذات صلة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

أكد المسئول الروسي أهمية الاجتماع الذي استمر قرابة 3 ساعات، قائلا: "ناقشنا بشكل خاص الأزمة الأوكرانية وآفاق تطوير التعاون الاستراتيجي المحتمل بين الولايات المتحدة وروسيا".

وأردف: "ترامب لم يطّلع بعد على ما دار في اللقاء، لذلك، سأمتنع عن تقديم تفاصيل المحادثات، سنتمكن من التعليق بمزيد من التفصيل بعد أن يُطلع ويتكوف ترامب على مجريات المحادثات".

ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.

وكان ترامب منح روسيا في 14 يوليو المنصرم مهلة مدتها 50 يوما لإبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا، وهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على واردات السلع الروسية، ولاحقا قلص المهلة إلى 10 إلى 12 يوما اعتبارا من 28 يوليو.