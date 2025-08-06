 السلطات الإيرانية تقطع الكهرباء في العاصمة بسبب ارتفاع الاستهلاك جراء الموجة الحارة - بوابة الشروق
الأربعاء 6 أغسطس 2025 2:54 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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السلطات الإيرانية تقطع الكهرباء في العاصمة بسبب ارتفاع الاستهلاك جراء الموجة الحارة

طهران - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 6 أغسطس 2025 - 2:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 أغسطس 2025 - 2:38 م

في مواجهة تفاقم أزمة المياه وحرارة الصيف الشديدة، تعزز السلطات في العاصمة الإيرانية إجراءات الحفاظ على المياه.

ففي العاصمة الإيرانية طهران، تقوم الحكومة المحلية الآن بقطع الكهرباء عن المنازل الخاصة مرتين يوميا، لمدة إجمالية تصل إلى 4 ساعات، حسب وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء اليوم الأربعاء.

ومع وصول درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية، فهذا يعني أن وحدات التكييف في العديد من المنازل أصبحت خارج الخدمة.

تأتي موجة الحر فيما تشهد البلاد نقصا حادا في المياه. وحسب تصريحات أخيرة لخبراء بشأن المناخ في البلاد، فإن 80% من خزانات المياه في إيران شبه فارغة.

وفرضت السلطات في العديد من المدن قطعا إجباريا للمياه. وفي طهران انقطعت المياه عن بعض المناطق لساعات خلال الأيام الأخيرة.

 

 


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